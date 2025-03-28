Chiuso il mercato invernale, per la Roma è iniziata la girandola di rinnovi che erano in attesa da qualche tempo, i giovani della Primavera ma non solo. Hanno infatti firmato Leandro Paredes e Niccolò Pisilli, con il classe 2004 che si è guadagnato la conferma con un salto di qualità economico significativo che arriverà progressivamente a circa 2 milioni. Una cifra che però non convince affatto Sebino Nela: "Pisilli di sicuro è un ragazzo che devi tenere. Ma oggi siamo fuori con l'accuso. Guadagnava 70mila euro, io capisco che le società sono prese per la gola dai procuratori, ognuno fa il suo lavoro. Ma bisogna fare attenziome, altrimenti non ne usciamo più fuori - ha detto nel corso de 'Il Ttribunale delle Romane' -. A me sembra un contratto molto alto per un ragazzo che ancora deve dimostrare tutto. Noi l'abbiamo visto al 'pronti via', ma anche io nel '78 quando ho esordito sono stato migliore in campo per due partite. Poi le partite continuano e non è sempre così. Lui deve ancora dimostrare tutto. Ok, fa parte del gruppo prima squadra, sta facendo il suo minutaggio, abbiamo capito che tipo di giocatore è ma mi sembra un contratto fuori dal mondo".