Primo gol con la fascia da capitano: la notte contro lo Slovan, Pisilli non se la dimenticherà mai. Niccolò è stato tra i migliori in campo. Ancora una volta. La sua crescita è evidente. Dopo il match, ha parlato ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole.

Che cos'è, un segno del destino, segnare con la fascia al braccio da un minuto? "Per me è un onore, ogni singolo minuto giocato con la fascia è stato un onore. Oggi mancava tanta gente che la porta prima di me ed è spettata a me, è stato un grandissimo onore".

Che cosa sente di nuovo in questa stagione, in lei e nella squadra? "Stiamo crescendo molto come squadra quest'anno. L'anno scorso era il primo anno col mister e dovevamo recepire bene tutti i concetti. Quest'anno partiamo con un anno in più di lavoro e magari è un po' più semplice, sappiamo meglio cosa ci chiede. Cerco di mettermi a disposizione della squadra, di crescere con la squadra e di fare quello che mi chiede il mister. Quando c'è da attaccare cerco di attaccare nel miglior modo possibile, quando c'è da difendere cerco di aiutare in fase difensiva".