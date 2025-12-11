Pisilli: “Ferguson sta faticando ma è forte. Oggi un’occasione? Viene prima la squadra”

Le sue parole: "Evan lo vediamo in ogni allenamento e abbiamo tanta fiducia in lui. A centrocampo ho la fortuna di avere tre compagni veramente forti"

Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro il Celtic. Queste le sue parole:

E' la sua grande occasione questa sera? "E' una partita molto importante per la squadra, prima viene la squadra e poi il singolo. Io oggi gioco e spero di dare una mano alla squadra per giocare bene e portare a casa questa partita".

Che cosa ha chiesto Gasperini a lei e ad El Aynaoui? "A centrocampo ho la fortuna di avere tre compagni veramente forti, con chi gioco, gioco sono ben accompagnato. Il mister ci ha chiesto di giocare, di stare tranquilli, di farlo in avanti e cercare di fare una bella manovra di gioco".

Che cosa si aspetta da Ferguson stasera? "E' un grande giocatore, magari in questo momento sta facendo un po' più fatica in alcune partite ma noi lo vediamo in ogni allenamento e abbiamo tanta fiducia in lui. Speriamo stasera sia una partita buona anche per lui".

Nell'Under 21 fa numeri pazzeschi, tra cui un gol che ha fatto il giro d'Europa: si aspetta un gol del genere stasera? "Me lo auguro e lo auguro a tutti i romanisti".