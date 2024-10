Pisilli da record in Nazionale: è il nono esordiente di sempre con meno presenze in A

Il momento d'oro di Niccolò Pisilli non sembra volersi fermare. Dopo il grande avvio di campionato con la Roma, il centrocampista ieri contro il Belgio ha fatto anche il suo esordio in Nazionale tra l'altro nello stesso giorno in cui X anni fa lo aveva fatto anche Francesco Totti. Pisilli è inoltre il nono esordiente azzurro di sempre con meno presenze in Serie A (7): davanti a lui solo Tonali (6), Zenoni (6), Ricagni (3), Insigne (3), Pafundi (1), Maccarone (0), Zerbin (0) e Salvatore Esposito (0). L'obiettivo adesso è strappare quanti più minuti possibili nel match contro Israele per poi rimettersi a disposizione di Juric in vista dell'Inter.