Pisilli, che settimana: il primo derby da grande e il rinnovo a un passo

Ha esordito dal primo minuto contro la Juventus, ha stupito San Siro contro il Milan ed è stato tra i migliori anche a Napoli contro la capolista. Gli esami superati da Niccolò Pisilli nel 2024 sono stati tanti, e tutti di un certo livello. Il centrocampista che un anno fa ancora giocava in Primavera è pronto ora al suo primo derby da grande. Probabilmente non dal primo minuto (è in ballottaggio con El Shaarawy), ma quasi sicuramente ci sarà spazio per il 20enne che è cresciuto a Casal Palocco col mito di Totti e De Rossi. Nelle giovanili Niccolò ha avuto spesso la meglio sulla Lazio. Nei 7 precedenti tra under 17 e Primavera ha ottenuto 5 vittorie e 1 pareggio con tre assist in archivio e tanti applausi. Ovviamente quello di domenica è tutta un'altra cosa e per Pisilli conterà tanto già solo esserci. Si tratterà dell'ennesimo prodotto del vivaio pronto a esordire in una stracittadina che ha visto protagonisti tanti ragazzi di Trigoria: da Totti a Giannini passando per De Rossi, Aquilani, Pellegrini, Conti, Di Bartolomei e Florenzi. Spesso, però, proprio per i romani il derby è una partita difficile da preparare e digerire. Per questo Ranieri potrebbe preferire l'esperienza di El Shaarawy. Per Pisilli le occasioni non mancheranno visto che il rinnovo sembra ormai a un passo. Il centrocampista ad oggi guadagna "solo" 70 mila euro, ma è in arrivo il primo contratto da professionista. Forse già dopo il derby di domenica.