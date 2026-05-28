Sono giorni di meritato riposo per i giallorossi che, meno di una settimana fa, hanno centrato il tanto desiderato obiettivo Champions League. Un ruolo da protagonista lo ha avuto, sicuramente, Niccolò Pisilli, certezza di Gasperini da gennaio in poi e jolly da inserire in svariate posizioni. Il centrocampista classe 2004, premiato anche all'USSI lo scorso lunedì, ha deciso di allargare il suo bacino di utenza, iscrivendosi alla piattaforma social TikTok. Niccolò ha già postato il primo video, promettendo ai suoi followers di portarli insieme a lui nelle notti di Champions. "Ciao a tutti, sono Niccolò Pisilli e da oggi mi troverete anche su TikTok. Mi raccomando seguitemi, vi porterà con me in Italia in Europa", è il video saluto postato, accompagnato da alcune immagini della festa Champions e dalla didascalia "AD ASTRA".