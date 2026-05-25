Mattinata di sport al Circolo Canottieri Aniene, dove l’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) ha consegnato i premi dedicati alla stagione appena conclusa. Atleti, dirigenti e protagonisti del mondo dello sport hanno riempito il salone del circolo in una giornata ricca di volti noti del calcio e del giornalismo sportivo. Tra i protagonisti dell’evento anche Niccolò Pisilli, vincitore del Premio Arancio. Il centrocampista della Roma, reduce dai festeggiamenti per la qualificazione in Champions League conquistata ieri, ha ricevuto il riconoscimento dalle mani di Marco Tardelli, campione del mondo nel 1982. Presenti alla cerimonia anche l’ex giallorosso Ubaldo Righetti, Riccardo Mancini e diversi volti noti del giornalismo sportivo, tra cui Pierluigi Pardo, Giulia Mizzoni e Riccardo Cucchi.

Pisilli: “Una grande emozione andare in Champions. Ho sempre seguito Gasperini”

Il siparietto con Tardelli

Pisilli tra premio e futuro: “Il 2-1 a Parma ci stava per far crollare il mondo addosso”

Prima della cerimonia, Pisilli ha parlato dele dell’importanza del: "È molto bello tornare in Champions League dopo tanti anni, è una grande emozione. Abbiamo lavorato duramente tutto l'anno e siamo molto contenti. Ci abbiamo creduto tutto l'anno perché siamo stati molto costanti. Quest'anno siamo stati sempre in quelle posizioni, a volte eravamo tra le prime quattro o fuori per qualche giornata, ma non c'è mai stato uno stacco di punti notevole dalla quarta e quindi ci abbiamo sempre creduto". Poi: "È stato molto importante. Ha portato le sue idee, la sua personalità. Siamo stati bravi a seguirlo, e soprattutto nella seconda parte della stagione, credo che siamo riusciti a mettere in campo le sue idee al meglio. Abbiamo compreso meglio i concetti e abbiamo espresso anche un buon calcio per tante partite. La sua storia parla da sé. Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. L'ho sempre seguito in ogni allenamento e, allenamento dopo allenamento, sono cresciuto e sono riuscito a ritagliarmi un mio spazio".Il centrocampista della Roma è stato anche protagonista di unche ha ammesso dicon la sua giovinezza. "Da come parla è un ragazzo molto maturo e che sa cosa vuole. Penso che lo abbia dimostrato in questo campionato.e stare molto attento durante gli anni successivi. E' fantastico, poi somiglia a me... (ride, ndr). Lui è un po' più robusto di me di qualche anno fa", ha ammesso il campione del mondo 1982. Poi è intervenuto Pisilli, parlando dell'onore di: "Vestire l'azzurro è sempre un onore. Speravamo tutti di giocare il Mondiali quest'estate, ma non ci siamo riusciti.e ogni volta che sono chiamato a vestire la maglia azzurro per me è un onore".Pisilli ha poi conclusoe alzando l’asticella per il futuro: "Innanzitutto grazie a voi per questo premio, è un onore promesso anche qui. Per quanto riguarda la serata, ieri è stata un'emozione fortissima, siamo contentissimi. Abbiamo lavorato un anno e siamo molto soddisfatti del risultato. Nel calcio nessuno ti regala niente, ma siamo stati costanti durante tutto l'anno. Abbiamo lavorato, non abbiamo mai mollato e alla fine il risultato ci ha sorriso". E sui possibilinel corso della stagione: "No, non c'è stato un momento di depressione perché alla fine siamo sempre stati in classifica. Se dovessi dire un momento in cui sembrava che ci stesse crollando il mondo addosso sarebbe il 2-1 subito a Parma. Quella è stata una rimonta diciamo molto sofferta però durante la stagione ci abbiamo sempre creduto perché siamo quasi sempre stati nelle mie quattro posizioni e nei momenti in cui non ci stavo comunque stavamo sempre a pochi punti di distanza". Sulla sua: "Io ho sempre guardato giorno dopo giorno, cercavo sempre di migliorarmi, di capire cosa mi chiedesse il mister e di cercare al meglio di migliorare le cose su cui magari stavo un po' più indietro rispetto agli altri. Poi per fortuna ho avuto le mie opportunità, a volte sono stato bravo a coglierle e poi mi sono ritagliato il mio spazio".