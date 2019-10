Pisacane, passata la paura: sushi e relax con la fidanzata – FOTO

Come se niente fosse successo. Poco più di 24 ore fa il difensore del Cagliari Fabio Pisacane lasciava il campo dell’Olimpico in barella, facendo preoccupare non poco compagni, tifosi e non solo. Per fortuna si è trattato solo di un brutto spavento, come dimostra la foto pubblicata all’ora di pranzo dalla fidanzata del calciatore, Maria Rosaria: oggi la coppia ha festeggiato insieme l’onomastico della ragazza in un ristorante giapponese di Cagliari. Sushi e relax, come se 24 ore fa niente fosse successo. D’altronde i controlli svolti ieri al Policlinico Gemelli dopo lo scontro di gioco con Olsen e Kalinic avevano da subito rasserenato l’ambiente rossoblù: nessuna lesione, solo tanta paura.