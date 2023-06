Pisa, per la panchina è corsa a due tra Aquilani e De Rossi: c’è anche Alvini

I due ex volti della Roma in lizza per un posto alla guida del club toscano. Proseguono i contatti tra le parti nel tentativo di raggiungere una conclusione definitiva

Il Pisa è caccia di un nuovo allenatore per la prossima stagione. In Toscana è partito il toto nome per cercare di capire chi siederà sulla panchina del club neroazzurro. Secondo quanto riportato da La Nazione, sono due i nomi più caldi in queste ore. Entrambi, sono importanti personaggi che hanno militato nella Roma: Daniele De Rossi e Alberto Aquilani. Più staccato, invece, sembra essere Massimiliano Alvini, ex mister della Cremonese. Il Direttore Generale del Pisa, Giovanni Corrado e il Direttore Sportivo, Alexandar Kolarov, stanno sciogliendo le ultime riserve prima di prendere la decisione definitiva. I colloqui e gli incontri proseguono a ruota, nel tentativo di velocizzare le trattative. Nel caso in cui il prescelto fosse Daniele De Rossi, per lui sarebbe la seconda esperienza in carriera da allenatore dopo la breve parentesi non molto felice con la Spal.