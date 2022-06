Pirone saluta la Roma e i tifosi: “Non vi dico addio, ma arrivederci”

Qualche giorno fa la Roma aveva annunciato la fine della sua avventura nella Capitale dopo appena una stagione. Oggi, sui social, Valeria Pirone ha dedicato ai tifosi un lungo post: "Cari amici tifosi , sappiate che ogni partita giocata in compagnia del vostro sostegno è stato per me un viaggio fatto in una Ola di commozione e pura emozione" ha scritto l'attaccante che poi ha lanciato un messaggio sul futuro: "Dirvi addio sarebbe una parola troppo grossa, così preferisco salutarvi con un arrivederci e con la speranza che voi possiate continuare a sostenermi… Perché in realtà vi dico che: giocare senza voi tifosi sarebbe un po’ come ballare senza la musica! Un saluto e un abbraccio forte a tutti voi". Tra i commenti è arrivato il saluto anche di molte compagne come Paloma Lazaro e la capitana Bartoli.