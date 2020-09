Pirlo: “Se non dovesse arrivare un centravanti ho in mente altre soluzioni di gioco”

Andrea Pirlo vince la sua prima partita da allenatore sulla panchina della Juventus. Finisce 3-0 contro la Sampdoria e nel post partita parla anche del mercato con la società bianconera in attesa che si sblocchi l’affare Milik-Roma per poter abbracciare Edin Dzeko . Queste le sue parole in conferenza stampa:

Con il centravanti come cambierà il reparto offensivo?

“Vedremo, io ho in testa un calcio con il centravanti. Se non dovesse arrivare ho in mente altre soluzioni. L’importante è coprire tutte le zone d’attacco”.