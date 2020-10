Pirlo: “Persi punti con Crotone e Roma, ma siamo in costruzione”

Andrea Pirlo ha parlato durante la conferenza stampa prepartita in vista del match di Champions League che vedrà la sua Juventus affrontare la Dinamo Kiev. L’allenatore bianconero è tornato sulle ultime partite di Serie A, tra queste la sfida con la Roma, in occasione delle quali la sua squadra non ha certamente brillato. Queste le sue parole: “Con Roma e Crotone sono stati persi dei punti, ma come ho detto siamo una squadra in costruzione e dobbiamo avere tempo per crescere e mettere in pratica ciò che proviamo in settimana”.