La Roma ha ripreso la sua corsa vincendo 2-0 contro il Genoa, cancellando così il cocente ko contro il Real Madrid. Gasperini si è rimesso subito in sella e continua così a essere un modello per tanti allenatori. Non si nasconde neanche Andrea Pirlo, che ospite alla tv araba Shasha Sports ha parlato proprio dei giallorossi e del tecnico: "Negli ultimi 10 anni è stato un innovatore, ha fatto vedere qualcosa di diverso, quindi è uno di quelli che hanno dato qualcosa di più al calcio italiano. Poi ha vinto anche in Europa e deve essere riconosciuto in quanto innovatore, anche perché tanti lo copiano. E questo vuol dire che hai lasciato un segno e stai continuando a farlo". Poi su Balerdi: "Prematuro paragonarlo a Baresi, che è stato la storia del calcio italiano e mondiale, un riferimento per tutti i difensori. Buon giocatore, molto intelligente e aggressivo, si abbina bene a quello che vuole Gasperini. Baresi giocava in maniera completamente diversa, ma sicuramente ha personalità". Infine Pirlo ha parlato anche di Rodrigo Mora: "Sono molto curioso di rivederlo, lo hanno pagato tanto. Mi piace? Vediamolo, bisogna vederlo. Per ora non mi ha ancora rubato l’occhio, i soldi che hanno speso mi sembrano tanti, spero di sbagliarmi".