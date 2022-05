Piqué su Mourinho: “In Spagna ha distrutto il modo di vedere il calcio”

Il difensore del Barcellona ha raccontato vari retroscena sull'avventura di José Mourinho come allenatore in Spagna

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha parlato in una intervista ai microfoni di Sky Bet raccontando l'avventura di José Mourinho come allenatore in Spagna: "In Spagna è stata durissima, per Mourinho. Ricordo che la prima volta che venne al Camp Nou con il Real Madrid, dopo aver vinto il triplete con l’Inter, fu un trauma, fece i conti con la realtà e perse 5-0. Andava in conferenza stampa tutti i giorni e a Guardiola non piaceva. Non aveva niente a che vedere con il calcio. In quegli anni ha distrutto il modo di vedere il calcio, anche il rapporto tra i giocatori. Se Mourinho va da un giocatore e gli dice che uno lo odia, quello gli crede. Una volta ho salutato Iker Casillas e lui non mi ha rivolto la parola. Abbiamo dovuto lavorare parecchio tra giocatori di Barcellona e Madrid per ristabilire i rapporti".