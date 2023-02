Piqué: “Io e Ramos ci siamo allontanati solo con Mourinho. Con lui troppa tensione”

Gerard Piqué torna a parlare della sua carriera a diversi mesi dal suo ritiro. L'ex difensore del Barcellona racconta i retroscena del rapporto con Sergio Ramos, condizionato fortemente dalla presenza di Mourinho.“Siamo stati amici quasi sempre, fino a quando Mourinho è arrivato al Real Madrid. Le nostre partite tra Real e Barcellona erano troppo tese. A quel tempo anche il rapporto in nazionale non era dei migliori", le parole riportate da 'Deportes Cuatro'. Lo Special One quando è arrivato nel 2010 ha acceso incredibilmente i match contro i blaugrana, tra cui c'era grande rivalità e soprattutto nervi tesissimi tra espulsioni e botte e risposta tra lui e Guardiola. A raccontarlo era stato poche settimane fa anche Xavi, attuale tecnico del Barcellona."Penso che dopo la partenza di Mourinho - spiega Piqué - siamo riusciti a recuperare quel rapporto ed è stato una chiave per vincere Euro 2012 e avere tutto il successo che abbiamo avuto con la nazionale”.