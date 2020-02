Pipitone: “Cerco di dare consigli alle più giovani. Dobbiamo migliorare nella gestione della gara”

Il portiere della Roma femminile Rosalia Pipitone ha parlato ai microfoni di Roma Radio complimentandosi anche con le ragazze della Primavera per la prima vittoria (contro l’Inter) nella Viareggio Cup. Ecco le sue parole: “Io cerco di dare equilibrio e consigli giusti alle più giovani. Ceasar è brava e umile, Casaroli dà sempre il 100%. In campo non rinunciamo mai alla manovra, ma dobbiamo migliorare nella gestione della gara. Ci tengo a fare i complimenti alla nostra Primavera che ha vinto la prima partita con l’Inter nella Viareggio Cup. Non era un’impresa facile”.