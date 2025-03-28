Il nuovo allenatore della Roma è un rebus. Ranieri ha bocciato Gasperini e ha lanciato qualche indizio sul profilo del prossimo mister. Tra i nomi c'è anche quello di Stefano Pioli. L'ex Lazio era stato già cercato dopo l'esonero di Daniele De Rossi. La scelta poi era ricaduta su Juric. Secondo quanto riportato da Il Messaggero l'attuale allenatore dell'Al-Nassr gode di una clausola rescissoria che gli permetterebbe di lasciare il club saudita e abbracciare eventualmente i colori giallorossi. La decisione finale spetta a Dan Friedkin che comunicherà la decisione nelle prossime settimane, probabilmente a fine stagione.