Sul taccuino potrebbe esserci anche l'allenatore ex Lazio

Redazione
Screenshot 2025-03-27 140838

Ranieri: "Dybala sta bene ed è soddisfatto, ora deve soltanto aspettare"

Il nuovo allenatore della Roma è un rebus. Ranieri ha bocciato Gasperini e ha lanciato qualche indizio sul profilo del prossimo mister. Tra i nomi c'è anche quello di Stefano Pioli. L'ex Lazio era stato già cercato dopo l'esonero di Daniele De Rossi. La scelta poi era ricaduta su Juric. Secondo quanto riportato da Il Messaggero l'attuale allenatore dell'Al-Nassr gode di una clausola rescissoria che gli permetterebbe di lasciare il club saudita e abbracciare eventualmente i colori giallorossi. La decisione finale spetta a Dan Friedkin che comunicherà la decisione nelle prossime settimane, probabilmente a fine stagione.

Pioli AS Roma v AC Milan: Quarter-Final Second Leg - UEFA Europa League 2023/24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti