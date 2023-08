Pioli: “Lukaku acquisto importante sulla carta, vedremo sul campo. La Roma è forte”

Le parole del tecnico del Milan: "È bello giocare in stadi pieni con questa atmosfera, lavoriamo per queste partite: la cosa non ci spaventa, ma ci stimola

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le parole del tecnico del Milan:

Lukaku complica la trasferta di domani? "In termini di ambiente poco, perché a Roma sono due anni che fanno sold-out. Ma è bello giocare in stadi pieni con questa atmosfera, lavoriamo per queste partite: la cosa non ci spaventa, ma ci stimola".

Roma senza Dybala e Lukaku. "Con o senza Dybala e Lukaku la Roma è forte, organizzata, molto fisica, pericolosa, che concede poco, forte sulle palle inattive. Dobbiamo essere preparati".

Lukaku cosa porta alla Roma? "È un acquisto importante sulla carta, poi vedremo cosa dirà il campo".

Come affronterete la Roma? "Sono cambiate tante cose rispetto alla partita dell'anno scorso. Le posizioni che andremo a prendere in possesso sono determinate dallo spazio che ci lasceranno. Senza palla l'idea è di essere aggressivi, ma bisogna essere attenti".

