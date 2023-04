Pioli: “Contro la Roma sarà decisiva. Sono forti ma sapremo come affrontarli”

Le parole del tecnico rossonero: "Sono in forma e hanno un grande allenatore. Non abbiamo bisogno di altri stimoli"

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita del match vinto contro il Lecce. Il tecnico emiliano ha parlato anche del prossimo scontro diretto in chiave Champions contro la Roma: "Ho detto alla squadra che la partita di oggi e la prossima a Roma saranno partite che determineranno il nostro piazzamento finale: non abbiamo bisogno di altri stimoli, sappiamo com'è importante provare a raggiungere chi abbiamo davanti e provare in questo finale di vincere il più possibile". Queste le parole di Pioli che ha poi concluso: "Il derby in Champions sarà fantastico. Però c'è tempo, dobbiamo rimanere concentrati e pensare alla sfida di sabato contro una squadra forte, in forma e con un grande allenatore. Sapremo come affrontarla".