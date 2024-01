Pioli: “Contro la Roma non l’ho vinta io, ma il Milan. Abbiamo creato di più”

L'ultimo ko in campionato della Roma, contro il Milan, ha contribuito (tra le altre cose) a far saltare la panchina di José Mourinho. Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, è tornato a parlare del match di San Siro in conferenza stampa. All'allenatore del Milan è stato chiesto una curiosità statistica sul fatto che con Mourinho non avesse mai perso, mentre con Cioffi, prossimo avversario con l'Udinese, non ha mai vinto: "La domanda sarebbe corretta se avessi affrontato Cioffi con altre squadre. Sono le squadre che si incontrano, non sono gli allenatori che giocano la partita. Non ho vinto io contro Mourinho, ma il Milan contro la Roma. Abbiamo fatto meglio di loro, avendo più possibilità e creando di più. I numeri contano da domani in avanti, non quello che abbiamo fatto in passato".