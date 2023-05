Pinto: “Voglio continuare a lavorare con Mourinho, ma il calcio non dà garanzie”

Le sue parole: "Il nostro lavoro non si può valutare in base al risultato di questa finale. Abbiamo ancora molto da fare per questo club"

Tiago Pinto ha rilasciato un'intervista al sito portoghese Sicnoticias.pt. Queste le parole del gm della Roma sul suo rapporto con Mourinho e non solo:

Trigoria. "Da quando i Friedkin hanno acquistato il club, abbiamo migliorato molto il centro sportivo di Trigoria. Ad oggi abbiamo 5 campi di allenamento perfetti per la prima squadra, cosa che prima non avevamo. In Portogallo siamo abituati a curare ogni dettaglio per potere competere con i top club. Ho preso molti spunti dal Benfica".

Come è lavorare con mister Mourinho? "È quello che tutti voi potete immaginare. È una persona molto esigente, che nonostante abbia 60 anni e 26 titoli continua a lavorare con la stessa ambizione e motivazione di quando aveva 30 anni".

Il settore giovanile. "In qualsiasi club in cui andrò dovrà avere come base del progetto un focus totale nella formazione giovanile e sullo sviluppo dei giovani calciatori. Noi, con l'aiuto di Mourinho, abbiamo fatto esordire in prima squadra 14 giovani della Primavera e alcuni di loro, come Zalewski e Bove, sono poi diventati titolari".

Mourinho e Tiago Pinto ancora insieme il prossimo anno? "Il nostro lavoro non si può valutare in base al risultato di questa finale. Abbiamo ancora molto da fare per questo club. Sappiamo che il calcio a volte presenta delle sorprese e che non possiamo mai garantire a 100% quello che succederà in futuro, ma da parte mia l'intenzione è quella di proseguire il lavoro insieme".