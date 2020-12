Pinto, voglia di Roma: videochiamate con Fonseca, a inizio gennaio sarà a Trigoria

Tiago Pinto non vede l’ora di abbracciare la Roma. Fermo ancora in casa e in isolamento a causa della positività al coronavirus, il prossimo general manager giallorosso sta già imparando a conoscere il mondo Roma: lo fa attraverso lunghe videochiamate in portoghese con Paulo Fonseca – scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it – per mettere a punto già le prime strategie del mercato di gennaio. E poi tiene i contatti con i Friedkin, soprattutto con Ryan che è il più operativo nella parte strettamente sportiva. Il tampone del 31 gennaio dirà se potrà lasciare Lisbona per raggiungere la capitale, dove è atteso nei primi giorni dell’anno. Poi si lancerà a capofitto nella nuova avventura.