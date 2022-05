Pinto: “Mourinho investe molto sui giovani. Allenatore giusto per farli crescere”

Il gm, a cui è stato riconosciuto il Premio Maestrelli, è intervenuto con un videomessaggio per ringraziare la giuria

“Grazie a tutti per questo premio, mi dispiace non essere presente. So che è un premio importante per il calcio italiano. Mi fa ancora più piacere, perché è un premio legato al settore giovanile e alla scommessa che noi come Roma abbiamo fatto in questo campo. Non è solo il mio modo di pensare sul calcio, ma penso che sia una cosa importante per la Roma e per il calcio italiano, perché in Italia c’è molto talento e noi dobbiamo solo creare la strada giusta per fare arrivare questi talenti in prima squadra. Voi avete nominato la finale della Conference League, penso che questo dimostri che è possibile fare un progetto per i giovani e unire questo al successo sportivo. Tante volte si parla di dualismo tra successo e giovani, ma penso che ci siano tanti esempi nel calcio mondiale dove le due cose vanno insieme e vanno avanti. Tutti questi progetti sportivi non possono andare avanti senza la figura dell’allenatore. Noi abbiamo scelto un tecnico che al di là di essere molto bravo, ha dato molta importanza al settore giovanile della Roma. Se abbiamo avuto successo in questo percorso molto del merito è anche suo. Grazie ancora per questo premio e spero di essere insieme a voi la prossima volta”.