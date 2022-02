Pinto: “Su Zaniolo sono stato travisato, Sergio Oliveira giocatore importante”

Le parole del g.m.

Zaniolo, sono state due cose diverse nella conferenza stampa. Lei ha detto che non può assicurare che rimarrà, Mourinho ha detto che rimarrà a Roma fino al 2024. Si preferisce aspettare a trattare e perché? Sono stato sorpreso da tutto questo rumore, nessun direttore sportivo può essere preso sul serio se dice che il giocatore non andrà via mai. Ho detto tre volte che non era il momento per parlare di mercato, uscite, di individuale. Ho detto che è il momento di parlare della squadra. Io sono qua per imparare, non mi piace parlare. Ma devo imparare. Mi sono piaciute le parole del mister, maturità soprattutto. Le mie parole sono state strumentalizzate, ma sono contento di quello che è successo nell’ambiente Roma. Non parlerò più di Zaniolo.