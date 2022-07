Pinto sul rinnovo di Mancini: “La Roma deve ripartire dai suoi atteggiamenti”

Questa mattina è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Gianluca Mancini. Il difensore della Roma ha firmato insieme a Tiago Pinto per restare in maglia giallorossa fino al 2027. In quest'occasione il General Manager dell’area sportiva ha commentato così l'evento, lasciando trapelare le chiare intenzioni del club per il futuro del ragazzo e della società: “Gianluca si è ritagliato negli anni un ruolo importante dentro e fuori dal campo. Lo ha fatto grazie alla cultura del sacrificio, alla volontà di sottrarsi agli alibi e alla sua capacità di essere leader: sappiamo che è un lottatore e dai suoi atteggiamenti vogliamo ripartire per consolidare la nostra crescita”.