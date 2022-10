Pinto: “Quest’anno siamo migliorati e contro le big abbiamo fatto bene”

Le parole del gm portoghese: "Giochiamo contro una grande squadra e l’ambiente non può passare inosservato

Grande occasione oggi, quanto sentite la partita? “La Serie A è difficile, ogni partita si deve sudare per i tre punti. Giochiamo contro una grande squadra e l’ambiente non può passare inosservato anche da noi. Il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso per portare a casa i 3 punti. C’è ancora tanta squadra da fare".