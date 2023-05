Pinto: “Parlo del Benfica ancora al plurale. Spero che possano diventare campioni”

Tiago Pinto, generale manager della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva portoghese Sport Tv. Il dirigente giallorosso si è soffermato in particolar modo sul Benfica, sua ex squadra: "Soffro sempre durante le partite, voglio che vincano sempre. Ovviamente in queste ultime partite, quando il Benfica ha iniziato a perdere un po' del vantaggio che aveva, anch'io ho tremato un po'. Ma ora le cose sono a posto, spero davvero che sabato potremo essere campioni. Parlo ancora al plurale (ride)… spero che il Benfica sia campione e che il Paese sia felice". Queste le prime parole di Pinto che ha poi proseguito concluso parlando anche del suo rapporto con Rui Costa: "Il Benfica è sempre un club dove le critiche sono sempre superiori alle lodi, ma secondo me ha fatto una stagione straordinaria, ha giocato molto bene e ha fatto una grande Champions League. Rui Costa aveva ragione non solo con Roger Schmidt, ma con tante altre cose. Non c'è motivo di sminuire quello che ha fatto il Benfica, è stata chiaramente la migliore squadra del campionato e ha fatto una grande Champions League".