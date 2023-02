Pinto: “Non sono felice del mercato. Zaniolo? Oggi pensiamo alla partita”

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Mediaset prima dell'inizio di Roma-Cremonese , gara valida per i quarti di Coppa Italia . Queste sono le parole del gm giallorosso:

Il calendario vi sorride... "La Cremonese ha battuto il Napoli, questo dice tutto. Noi abbiamo una grande voglia di vincere la Coppa Italia. Dobbiamo giocare questa partita come una finale. Il calendario è solo sulla carta".

La lettera di Zaniolo? "Anche io ho parlato di Zaniolo due o tre volte, oggi non è il momento. Parlerò di Zaniolo al momento giusto. Vogliamo andare in semifinale. Il nostro focus in questo momento è sulla partita".