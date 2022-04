Pinto: “Nessun problema per il rinnovo di Mkhitaryan”

Le parole del dirigente portoghese prima della sfida contro i nerazzurri

Redazione

Pinto ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre gara della sfida contro l’Inter. Ecco le sue parole:

PINTO A DAZN

Mourinho non ha mai parlato prima dell'Inter, come si è avvicinato a questa partita? "Come sapete un allenatore deve parlare tanto durante la stagione. Siamo l'unica squadra in Europa e questo ci obbliga a far parlare troppo l'allenatore. L'ho visto carico, concentrato. E' una partita speciale per lui perché ha fatto la storia dell'Inter ma nessuno vuole vincere più di lui. L'ho visto carico e pronto a prendere i tre punti

Novità sul rinnovo di Mkhitaryan? "Capisco le vostre domande, non mi piace molto parlare del mercato prima della gara. La voglia di tutte e due è la stessa, c'è una tempistica definita e non c'è problema".

Come lavora al futuro con Mourinho? "Sappiamo che il suo contributo non è solo sul campo, mi da una grande mano in tutte le cose. Ogni giorno vedo sempre meglio la Roma, non ho dubbi che nel futuro sia una Roma più preparata per vincere rispetto a prima. Siamo tutti più consapevoli, insieme alla proprietà stiamo costruendo un club che sarà in futuro vicino a vincere".

Quali sono i piani a livello societario? "Se il mercato mi permette di prendere un centrocampista (Ambrosini ndr) come te lo faccio. Come ha detto Pellegrini, è tutto poco definito. Possiamo arrivare in Champions come in Europa League e Conference. Dobbiamo sfruttare il momento positivo della squadra e vincere tutte le partite che possiamo senza dimenticare la Conference. Poi vedremo, abbiamo una strategia chiara e non cambierà"