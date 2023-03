Pinto: “Mourinho porta esperienza al gruppo. Llorente dimostrerà il suo valore”

Le parole del general manager giallorosso: "Lo spagnolo ha trovato una squadra dove la difesa sta facendo bene e doveva inserirsi e capire le cose che gli chiedeva il mister. Gli italiani hanno una grande consapevolezza della tattica"

Redazione

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio del match di Europa League tra Roma e Real Sociedad. Queste le sue parole:

Sulla crescita della Roma. “Come ho sempre detto il tempo. Importante per i progetti. Due settimane fa stavamo leggendo che Mourinho è stato 9 anni senza perdere una gara in casa. E’ il riflesso del suo lavoro e della sua mentalità. I risultati sono merito della sua professionalità e della sua esperienza. Ogni mese che passa è un tassello in più. Sta portando esperienza al gruppo".

Llorente. “E’ un nostro acquisto non mio. Facciamo le cose insieme alla società. Llorente è doveroso rispetto agli altri, è forte tecnicamente e viene da un campionato dove il fisico è importate. Ha trovato una squadra dove la difesa sta facendo bene e doveva inserirsi e capire le cose che gli chiedeva il mister. Questa sera può dimostrare il suo valore”.

Tante volte esageriamo nel criticare il gioco della Roma. ”Sono d’accordo. L’Italia è un paese di calcio, in Serie C ci sono 30mila persone. Gli italiani hanno una grande consapevolezza della tattica. Negli altri appese non è così. A voi piace discutere la tattica e come le squadre di presentano in campo. Poi tu sai cosa succede quando fai 60 gare in stagione. Ci sono momenti in cui giochi meglio e altri no. Con la Juve dovevamo vincere e lo abbiamo fatto con l’atteggiamento giusto. Tutti noi vorremmo giocare sempre bene, ma non è così. Sono essere umani e ci sono tante partite. Il Milan ha fatto il suo lavoro, anche Napoli e Inter. E speriamo che noi riusciamo a fare il nostro”.

PINTO A DAZN

Mourinho ha detto che il raggiungimento della Champions attraverso il campionato non è un obiettivo, potrebbe esserlo questa coppa? "Il nostro obiettivo è lottare ogni partita, i risultati si vedono alla fine. Non possiamo entrare in campo ogni volta con un peso. Oggi siamo qui, insieme e pronti e cerchiamo di vincere"

La permanenza Mourinho dipende dalla qualificazione in Champions? "Tutte le volte la stessa domanda, noi siamo allineati che la Roma come società e tifoseria merita tutti gli sforzi per andare avanti e portare a casa i risultati, partita dopo partita. Il nostro progetto fino alla fine del campionato è vincere ogni partita".