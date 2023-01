Pinto: “Mourinho è concentrato sulla Roma. Oggi abbiamo una gara importante”

Il gm giallorosso aggiunge: "Siamo qua per giocarci la Coppa Italia"

Il gm giallorosso Tiago Pinto interviene a Mediaset in occasione del match di Coppa Italia tra Roma e Genoa . Queste sono le sue parole.

Rumors su Mourinho?"Oggi abbiamo una partita importante di una competizione importante. Sui rumors non ho letto nulla e non so di cosa state parlando. L'allenatore è super concentrato su questa partita".