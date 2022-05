Pinto: “Mkhitaryan-Inter una bugia, pensa solo alla finale. Non parlo di Dybala”

Le parole del gm

Mkhitaryan non c’è oggi, forse non ci sarà neanche a Tirana. Avete parlato del rinnovo? Perché negli ultimi giorni è stato accostato all’Inter. "Ho parlato con Mkhi per il recupero dall'infortunio, solo questo. Siamo entrambi concentrati per quello, sulla finale. Lo conosco e sono sicuro al 100% che sia una bugia che sta parlando con l'Inter. Farà tutto il possibile per giocare la finale. Non sono qui per parlare di mercato, avremo tempo".