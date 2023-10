Pinto: “Lukaku si è ambientato bene grazie a Mou. Difficile giocare giovedì e domenica”

Le parole del gm portoghese: ". Penso che nel calcio, dobbiamo sederci tutti e riflettere sul calendario. Non è una coincidenza che in ogni partita ci sono infortuni"

Redazione

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Servette. Queste le parole del gm portoghese:

PINTO A SKY

Il significato di questa serata in Europa. Ogni volta che viene lei non si riesce a parlare per la passone del pubblico. “È buono così parlo poco e vado via. L'Europa sempre un traguardo importante e nelle ultime stagioni abbiamo fatto bene. Ora siamo lontani dalla fine della stagione. L'importante è vincere oggi poi vediamo partita per partita

Avete scelto un campione come Lukaku, vi aspettavate un impatto così? “Quando siamo sul mercato siamo sempre entusiasti di chi arriva. Romelu è un campione, è arrivato e si è ambientato molto velocemente anche grazie al suo rapporto con Mourinho. Ha segnato in quasi tutte le partite e spero lo possa fare anche oggi.

Cosa vi aspettate da Svilar? “Svilar è un ragazzo giovane, ci fidiamo di lui. Il mister ha deciso di dargli un'opportunità ora sta a lui dimostrare il suo valore. Rui è esperto, sa gestire i momenti buoni e brutti. Fa sempre il suo meglio e siamo contenti”.

Vincere oggi vi dà energia per il campionato? “Ho un’opinione particolare sul tema. Penso che nel calcio, dobbiamo sederci tutti e riflettere sul calendario. Non è una coincidenza che in ogni partita ci sono infortuni. Quando giochi giovedì e domenica è più difficile fare gestione. Per mia fortuna ho sempre lavorato con squadre che giocavano due volte a settimana ma quando vinci hai energie in più. È quello che vogliamo fare oggi ma in un campionato competitivo come la Serie A, chi gioca in mezzo alla settimana poi soffre un po’”.

