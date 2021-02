Pinto: “Lo Shakhtar è una squadra esperta, ma vogliamo arrivare in fondo”

Il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai media ufficiali per commentare quella che sarà la sfida in Europa League tra Roma e Shakhtar Donetsk, dopo il sorteggio di Nyon. Queste le sue dichiarazioni: “Sarà un partita difficile perché lo Shakhtar è una squadra molto esperta nelle competizioni europee. Anche in questa stagione hanno battuto il Real Madrid due volte e penso che questo dimostri quanto siano forti. Hanno un ottimo allenatore e di sicuro sarà una sfida divertente per Paulo Fonseca ha una grande storia con lo Shakhtar. In Europa League, come nelle competizioni nazionali, vogliamo migliorare le nostre prestazioni. Penso che le partite contro il Braga abbiano dimostrato che stiamo giocando meglio, che stiamo migliorando il nostro livello e meritiamo di andare al turno successivo. Penso che, più che pensare alla finale, dobbiamo pensare partita per partita. Sappiamo che avremo due grandi battaglie, due grandi finali contro lo Shakhtar, e la nostra mentalità deve essere che ogni partita è una finale e dobbiamo lottare fino in fondo per qualificarci, senza pensare alla finale di Danzica“.