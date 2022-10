Pinto: “Con il Betis non è decisiva. A tempo debito si saprà del rinnovo di Zaniolo”

Le parole del gm giallorosso ai microfoni di Sky prima della gara col Betis: "Una grande squadra deve essere costante nel rendimento e nell’atteggiamento”

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara col Betis. Queste le parole del gm giallorosso:

Questa partita è una finale? “Penso che sia una partita importante contro una squadra molto forte. Hanno fatto una stagione incredibile lo scorso anno, e anche questa stagione hanno subito solo due sconfitte. Vogliamo vincere, è una partita importante in casa ma non decide se andiamo avanti o no”.

La concorrenza è fondamentale? “Se vuoi essere un giocatore della Roma devi essere pronto alla concorrenza. Difficile giocare tutte le partite 90 minuti. Per un ragazzo come Zalewski avere un concorrente come Spinazzola è il meglio che gli potesse capitare in questa fase della carriera. Sono sicuro che oggi farà bene. E’ importante per noi avere tanti giocatori e non sapere chi è il titolare”.

Rinnovo di Zaniolo? A che punto siamo? “Do sempre la stessa risposta per la stessa domanda. Nicolò è importante per la Roma, abbiamo un grande rapporto. A loro tempo si sapranno le cose, ora l’importante è la squadra e il momento di Nicolò che sta giocando bene”.

Non vedo la squadra al 100%, quanta è la consapevolezza della squadra, quanto ancora può crescere?“Stiamo crescendo. Abbiamo più consapevolezza dei momenti e di dove vogliamo arrivare. Non posso dimenticare però quello che ha detto Mourinho che abbiamo fatto 4 punti dove non li avevamo fatti lo scorso anno ma li abbiamo persi con Atalanta e Udinese. Stiamo crescendo nella consapevolezza nei big match ma se poi non vinciamo con il Lecce perdiamo tutto. E’ importante essere competitivi al di là di contro chi giochiamo. Una grande squadra deve essere costante nel rendimento e nell’atteggiamento”.

La gente dimostra sempre l’affetto nei vostri confronti.“E’ molto bello ma la responsabilità si sente. Tanto lo fa anche il rapporto che Mourinho ha con la città e i tifosi. E’ molto bello da vedere ma dobbiamo sentire il peso di questa responsabilità. Ogni partita è sold out, c’è entusiasmo. Non dobbiamo prendere questo entusiasmo come garantito, ogni partita dobbiamo dimostrare di meritarlo”.