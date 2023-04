Pinto: “Juventus? Rido per non piangere. Giocato 3 mesi con una classifica non vera”

Dybala in panchina. E’ condizionato dalla paura di farsi male? “No, credo che questa stagione sia una delle sue migliori negli ultimi anni per disponibilità e minuti giocati. La stagione è lunga e anche se non ha giocato molto perché è andato al Mondiale, dobbiamo gestirlo quando sente dolore. E' disponibile e speriamo possa dare il suo contributo anche se non dall’inizio"

Sulla sentenza della Juventus. “Devo ridere per non piangere. Non sono avvocato e l’aspetto legale non mi compete. Come uomo di sport, abbiamo giocato 3 mesi con una classifica non vera è perché il meccanismo è sbagliato. Dobbiamo pensare alla partita, andare avanti e ridere un po’”.