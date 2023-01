Pinto: “Con Mourinho parlo solo a Trigoria. Mercato? Dobbiamo essere creativi”

“Oggi partita difficile contro una grande squadra. Loro non hanno cominciato bene ma si sono ripresi e hanno ottenuti risultati utili consecutivi. Questa stagione è diversa anche per la sosta ma sono soddisfatto con quanto fatto fino ad adesso. Le cose buone arriveranno".

Come sta Zaniolo? “Nicolò ci ha detto che aveva un problema gastrintestinale e la febbre. Domani sarà visitato e vedremo”.

I fischi? “Non credo che questi problemi siano per i fischi”.

Sorpreso dalle parole di Mourinho?"Lui non commenta le mie e io non commento le sue. Il nostro rapporto permette di parlarci a Trigoria. Siamo uniti per portare avanti il progetto e la squadra”.