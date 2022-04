Pinto: “Il ritorno di Zaniolo è importante, tifoseria da scudetto”

Il general manager ha commentato la partita della Roma contro la Salernitana e non solo

Zaniolo può tornare determinante? "Sì, l'importante è il suo ritorno. Veretout e Spinazzola anche sono disponibili fino alla fine della stagione e sono tutti importanti. Sono sicuro che nelle prossime partite Nicolò sarà importante per la squadra segnando o non segnando".

Ci sono 64 mila spettatori, è un record. Un incentivo per il 4° posto? "Oggi ho letto che è una tifoseria da scudetto e non da Champions. Io sono contento dell'appoggio e sono orgoglioso. Forse vengono perché pensano che siamo sulla sttada giusta. L'unico modo per ringraziarli è vincere".