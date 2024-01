Pinto: “Il focus è sulle cessioni. Il futuro di Mourinho? Pensiamo al presente”

Quanto è difficile ripartire dopo il derby? Quali sono le sensazioni nello spogliatoio? “Ovvio che dopo un’eliminazione e la sconfitta nel derby non è semplice recuperare. Se guardi il calendario però sapevamo di avere tante partite difficili. Le squadre grandi con ambizione ripartono subito. Oggi è una opportunità per andare avanti, vogliamo i tre punti sapendo che però è una sfida difficile contro una grande squadra. Speriamo di dare una buona risposta oggi”.

Renato Sanches partirà in questi giorni? Magari per fare spazio ad un difensore come Soyuncu? “Si parlava del difensore prima dell’arrivo di Huijsen che ha fatto una grande partita alla prima e una buona partita nel derby oltre il rigore che può capitare e continuiamo a parlare del difensore. Ho spiegato bene le nostre limitazioni. Ci sono cose da sistemare prima della fine del mercato ma il focus è sulle uscite e non sulle entrate”.