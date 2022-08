Pinto: “Gruppo difficile ma vogliamo vincere. Wijnaldum sarà il rinforzo di gennaio”

Il general manager portoghese: "Quando una squadra vince, come abbiamo fatto noi, la fiducia cresce. Voglio ringraziare i tifosi della Roma perché già prima del sorteggio abbiamo venduto 35mila abbonamenti per l'Europa League"

Redazione

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky per commentare i gironi di Europa League. La Roma affronterà Ludogorets, Real Betis e HJK Helsinki. Oltre alle avversarie nella prossima campagna europea, il general manager portoghese ha parlato anche di mercato, di Wijnaldum e delle giovani promesse del settore giovanile giallorosso.

La terza squadra del girone fa più paura della seconda. "Quando arrivi a questo livello è sempre difficile. Il Betis ha fatto una stagione spettacolare lo scorso anno. Con loro avevamo anche giocato una partita piuttosto "caliente" nelle amichevoli precampionato. Siamo felici di essere qua. Un gruppo difficile e competitivo, siamo qua per vincere".

Siete maturati dopo la vittoria in Conference League?Manca ancora qualcosa per completare la rosa? "Quando una squadra vince, come abbiamo fatto noi, la fiducia cresce. Penso che abbiamo la responsabilità di fare bene e vincere i gironi. Abbiamo lavorato per costruire una squadra più forte e il mercato non è ancora finito. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni, ho ancora da lavorare.

Quando arriverà Belotti? Camara è il nome per il centrocampo? "Innanzitutto voglio ringraziare i tifosi della Roma perché già prima del sorteggio abbiamo venduto 35mila abbonamenti per l'Europa League. Sul mercato capisco la curiosità della gente, ma quello che spero che i tifosi abbiano capito è che quando c’è un problema lavoriamo per risolverlo come successo lo scorso anno. Fino alla fine del mercato lavoreremo insieme per avere una formazione più forte di quella della stagione passata".

Avete un grande settore giovanile, ci fa un nome per questa stagione? "Sui giovani abbiamo un piano di lavoro molto pratico. La scorsa stagione hanno giocato molti ragazzi, il mister segue molto il loro lavoro. Faticanti e Volpato sono quelli che si allenano di più con la squadra e che hanno prospettive importanti. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore che guarda le partite di Primavera, che li chiama per gli allenamenti e che li fa giocare".

Com’è l’umore di Wijnaldum e quello dell’ambiente? "Sono state 24 ore difficili anche con l’infortunio di Zaniolo. Abbiamo lavorato tanto per portare Wijnaldum a Roma. Sembrava fosse arrivato da un anno, si è integrato molto bene. Dopo l'infortunio è stato il primo ad avere il sorriso e a pensare al futuro. Speriamo che sia il nostro rinforzo per il mercato di gennaio. Lo abbiamo preso per tutta la stagione ma ora lo aspettiamo per gennaio"