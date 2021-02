Pinto: “Fonseca e Dzeko hanno risolto la questione, la Roma è più importante di tutto”

Sarà una sfida particolare sia per Fonseca sia per Tiago Pinto quella che la Roma affronterà stasera in trasferta contro lo Sporting Braga. Il nuovo general manager giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell’immediato pre partita, queste le sue dichiarazioni:

Conosce bene i valori del Braga. Qual è il loro punto di forza e dove volete arrivare in Europa League?

Il Braga è una buonissima squadra, molto ben allenata. Carvahlal è un tecnico conosciuto, ha fatto un ottimo lavoro al Rio Ave e ora lo sta facendo al Braga. E’ una squadra interessante, con individualità molto buone, sta disputando un’ottima stagione e ha una certa esperienza a livello europeo. Sia in Italia che in Europa la nostra mentalità è quella di andare partita dopo partita: oggi affrontiamo questa gara come se fosse una finale. Con questo tipo di mentalità potremo arrivare il più lontano possibile.

Che ruolo ha avuto nel trovare un punto di incontro tra Fonseca e Dzeko? Cosa deve fare il bosniaco per riottenere la fascia?

E’ una questione fuori da ogni proporzione. Prima e dopo ogni partita all’allenatore e ai dirigenti viene proposto lo stesso tema, che è stato risolto molto bene da Fonseca e da Dzeko. L’ambiente alla Roma è molto positivo, c’è grande fiducia e siamo tutti concordi che il valore e l’importanza della Roma siano al di sopra di ogni cosa. Questa è la nostra consapevolezza e da qui andiamo avanti.