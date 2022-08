Pinto: “È presto per parlare di scudetto. Belotti? Siamo concentrati sulla partita”

Le parole del gm portoghese prima del fischio d'inizio della sfida tra Roma e Juve

Redazione

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida tra la Juventus e la Roma. Queste le parole del gm portoghese

PINTO A DAZN

Primo scontro diretto della stagione: in queste partite vi aspettate una crescita rispetto allo scorso anno?"Noi possiamo usare questi numeri come vogliamo. L'anno scorso si diceva che la Roma non vinceva con le big, poi abbiamo vinto con Atalanta, Lazio e non abbiamo perso col Napoli. Adesso si dice che abbiamo fatto due punti con quelle che arrivano in Champions, magari abbiamo perso punti con le piccole. La Serie A è molto competitiva, ogni partita è difficilissima. La Juve è una squadra forte, sarà una partita difficile e dobbiamo dare una risposta. Ma bisogna capire che vincere è difficile in ogni partita, la nostra mentalità deve essere che ogni squadra in ogni partita è la Juventus".

Si può dare un timing per lottare per lo scudetto?"Per fortuna tu hai più cautela rispetto ai tifosi. Quando abbiamo preso Mourinho sapevamo chi stavamo prendendo. Una persona ambiziosa, il leader di questo progetto. Noi siamo qui per migliorare ogni giorno, quando c'è la possibilità di vincere ci proviamo. Non dobbiamo avere paura di dire che siamo lontani dalle squadre che in questi 10 anni hanno lottato per lo scudetto. La nostra preoccupazione però è diventare pù forti e capaci di vincere le partite, non pensiamo a maggio. Mourinho ogni giorno carica tutti per migliorare, la strada è giusta ma è presto per parlare di scudetto".

Quasi fatta per Belotti?"Siamo concentrati sulla partita. Negli ultimi 18-20 mesi abbiamo dimostrato di saper dare le risposte quando c'è bisogno. Mancano 4-5 giorni alla fine del mercato e vediamo cosa succede. Oggi Belotti non c'è e dobbiamo lottare per vincere la partita".