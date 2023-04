Pinto: “Dybala? Sul mercato può succedere di tutto. Ci saranno novità su Smalling”

Le parole del portoghese prima di Feyenoord-Roma: "Mi aspetto oggi una buona performance non dimenticando che la qualificazione si decide la prossima settimana"

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky e Dazn prima della gara contro il Feyenoord. Queste le parole del gm portoghese:

PINTO A SKY

Il futuro di Dybala? “Io su Paulo devo dire che il futuro è giocare stasera. Mi dispiace che un club come la Roma è riuscito a prendere Dybala anche con tanta concorrenza e fargli un contratto di 3 anni + 1 e tutti i giorni parliamo del suo futuro. In tutte le sessioni di mercato possono succedere tante cose ma ci dovremmo godere un po di più che lui è qui".

Le italiane non riescono a tenere due competizioni. “Ho sentito De Zerbi che aveva detto che è difficile fare l'allenatore in Italia ed è vero. Voi guardate sempre il negativo, dopo i gironi di Champions, le squadre italiane non hanno subito un gol. Fino ad adesso sono andate avanti senza subire gol. Stanno facendo molto bene, poi la Serie A è una delle competizioni maggiori e le altre squadre sono forti e si fa fatica. Ci sono volte che giochiamo dopo meno di 72 ore di recupero. Il Bologna e il Sassuolo possono mettere in difficoltà tutti. Vogliamo continuare a essere in tutte e due le competizioni".

Smalling ha rinnovato? Su Aouar siete in pole position? “Non voglio essere come la Ferrari che fa tante pole ma non arriva alla fine. Smalling vuole rimanere e noi lo vogliamo qui, non è ancora finita ma la prossima settimana ci saranno novità. Non è il momento di parlare di Aouar. E' un grande giocatore, vedremo il futuro. Non ha fatto le visite".

Che temete del Feyenoord? “Penso che ieri il mister ha detto una cosa importante, nel calcio non si vive nel passato. Il Feyenoord è cambiato ma è forte e organizzato. Hanno fatto un mercato importante ma la Roma è cresciuta come esperienza europea. Mi aspetto oggi una buona performance non dimenticando che la qualificazione si decide la prossima settimana".

TIAGO PINTO A DAZN

Le difficoltà di stasera? “E una gara difficile stanno facendo una stagione incredibile in Olanda e in Europa. Ci aspettiamo una gara difficile contro una squadra ben organizzata e ben allenata. Quando arriviamo ai quarti non ci possiamo aspettare cose diverse".

Smalling ha rinnovato? "Ho sentito di tutto negli ultimi mesi su Smalling, che rimane e che sarà il nuovo Mkhitaryan. Non abbiamo mai nascosto che il desiderio è quello di rimanere insieme. Novità prossima settimana".

Siete vicini ad Aouar? "Avete parlato di Aouar sia in estate che a gennaio. Siamo concentrati sulla partita. E’ difficile e dobbiamo essere concentrati su questo”.