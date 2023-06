Pinto dribbla le domande su Frattesi, Volpato e Missori: “Voglio solo tornare a Roma”

Il general manager portoghese non si sbilancia sugli affari in corso con il Sassuolo. In casa Roma è tornata viva anche la pista che porta al centrocampista azzurro cresciuto dentro Trigoria

"C'è ancora interesse per Frattesi? No, adesso l’interesse è tornare a Roma. Per Volpato e Missori è tutto chiuso? Vediamo". Queste le parole di Tiago Pinto, intercettato all'uscita dal proprio hotel di Milano dalle telecamere di Calciomercato.it. Il portoghese si trovava oggi nel capoluogo lombardo per chiudere l'affare Missori-Volpato con il Sassuolo (alla Roma andranno 10 milioni) anche se a domanda specifica non ha voluto sbilanciarsi., così come sul possibile ritorno di fiamma pr Davide Frattesi. Il general manager giallorosso si sta rivelando uno degli uomini più attivi in questa prima fase del calciomercato estivo, complice anche il fatto che la Roma deve racimolare circa 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, obiettivo ancora non raggiunto.