Pinto: “Mi aspetto di chiudere il mercato la settimana prossima”

Su Maitland-Niles: "Oggi il calcio richiede giocatori che sanno fare più ruoli. Ha le qualità per fare il centrocampista"

Secondo Lei il valore della Roma è maggiore rispetto alla posizione in classifica? Stiamo lavorando per mettere insieme i pezzi. Abbiamo un bravo allenatore e una buona squadra. Dobbiamo migliorare e costruire delle basi per un buon girone di ritorno.

Maitland-Niles può fare tante cose, qual è quella che sa fare meglio e la posizione migliore? In carriera ha giocato terzino e centrocampista. Oggi il calcio richiede giocatori che sanno fare più ruoli. Lui è qui per dare una mano come terzino destro sapendo che ha la qualità per giocare da centrocampista.