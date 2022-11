Pinto: “Dobbiamo dimostrare la rabbia sul campo. Non viviamo bene le sconfitte”

Le parole del gm: "Sono stati giorni pesanti, l’unica cosa buona di questo calendario è che non abbiamo tempo per entrare in depressione"

“Una squadra con ambizione come la nostra non può vivere bene dopo una sconfitta. Sono stati giorni pesanti, l’unica cosa buona di questo calendario è che non abbiamo tempo per entrare in depressione. Oggi la nostra rabbia, la nostra incazzatura, la dobbiamo dimostrare sul campo”.