Pinto: “Quelli che alimentano odio su Lukaku elogiavano Mkhitaryan e Dzeko”

Quanto è stata significativa la presenza della società quando ci sono state le speculazioni mediatiche nei confronti di Zalewski ed El Shaarawy ? "Cerchiamo di gestirle al meglio e in questo momento era guardarci negli occhi. Non potevamo lasciarli da soli. Ci siamo confrontati e siamo tutti uniti. Gli abbiamo dato il sostegno di cui avevano bisogno e domenica hanno risposto bene. Siamo una famiglia e in una famiglia quando non si sta bene, si sta insieme".

Come esprime Lukaku il suo entusiasmo? “Fa un po’ tutto da solo. Parlava 10 minuti fa con il suo procuratore. È un grande professionista, trascina compagni e tifosi. È un ragazzo per bene e un cuore d’oro. È molto importante per noi. Approfitto per dire che voglio sempre parlare delle partite e che non entro nei casini ma noi che lavoriamo nel calcio abbiamo una responsabilità sociale molto grande e quando qualcuno alimenta il clima dell’odio per interessi propri è una cosa sbagliata per il calcio. Poi vengo tanti discorsi ma poi nel quotidiano ci dimentichiamo di ciò che facciamo. Chi oggi alimenta odio intorno a Romelu, sono gli stessi che un anno fa hanno detto che Mkhitaryan ha fatto una scelta meravigliosa così come Dzeko. Non voglio problemi e confusione, ho rispetto per tutti. Sono grato al calcio italiano ma facciamo attenzione a quello che diciamo e che facciamo. Romelu è un professionista, ha fatto le sue scelte e noi siamo contenti con lui. Tutti dobbiamo avere senso di responsabilità".