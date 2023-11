Pinto: “Bove è il futuro della Roma. Non penso al derby, ma solo allo Slavia”

Le parole del gm: "Ndicka è un giocatore che ha fatto piu di 200 partite con l’Eintracht ma la Serie A è diversa. Ha avuto un periodo di adattamento. Il calcio è diverso così come gli avversari"

Redazione

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida con lo Slavia. Queste le parole del gm portoghese:

PINTO A SKY

Serata in cui vi giocate il primo posto. Vedere Lukaku che vuole giocare e Dybala che è voluto venire qua che valore è per la squadra? “Come ha detto Mourinho per noi la partita della vita è la prossima. Tutti vogliono aiutare. Noi stiamo pensando alla partita di stasera ed è importante vincere per la qualificazione al primo posto. Sono venuti tutti e abbiamo ambizioni di vincere".

Bove sarà il futuro della Roma? “Edo è un bambino d’oro come persona, giocatore e professionista. Due stagioni fa ha voluto rimanere e imparare per approfittare di ogni minuto con Mourinho e con la squadra. Oggi è felice per le opportunità sta giocando benissimo e siamo contenti. Sul contratto lavoriamo molto e parliamo poco. Al momento giusto lo diremo. Sarà il futuro della Roma”.

Ndicka sta facendo meglio rispetto all’inizio. Che problemi ha avuto nell’ambientamento? “Ndicka è un giocatore che ha fatto piu di 200 partite con l’Eintracht ma la Serie A è diversa. Ha avuto un periodo di adattamento. Il calcio è diverso così come gli avversari. La nostra rosa è diversa da quella del Francoforte, la cultura, la lingua, tutto. Sono contento, lo vediamo crescere in ogni partita. Ha ancora 23 ani e ha margini di crescita. Non lo abbiamo preso come un prodotto finito. Siamo contenti della sua evoluzione sapendo che però ha ancora degli aspetti dove deve crescere.

Si potrà vivere mai il derby senza accenderlo a parole nei giorni prima? “Io dalla mia parte sono solo concentrato su questa partita. Rispetto quello che hai detto, sto zitto e parlo solo di stasera”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.