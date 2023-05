Pinto: “Belotti ha la fiducia di tutti, farà gol importanti. Non pensiamo a Budapest”

Ad un anno di distanza un’altra semifinale. Quello europeo è il palcoscenico più adatto per la Roma? Perché? "Penso che è un traguardo importante in tre stagioni diverse. In seguito abbiamo raggiunto tre semifinali. Oggi che siamo qua il passato non conta. Vogliamo fare bene, vogliamo continuare in questa semifinale perché abbiamo giocato solo il 50%. Abbiamo una grande ambizione ma la consapevolezza anche che è una partita molto difficile contro una squadra molto difficile. Ovviamente abbiamo un allenatore come Mourinho che ci porta la capacità di arrivare a questi momenti".