Pinto: “Abraham sarà il capocannoniere della Roma. Mou ha visto Volpato pronto”

Contro il Napoli gli avete sporcato la partita. Bene in difesa, in attacco ci sono invece dei problemi. Senza Dybala, Abraham dovrebbe incidere di più? “Hai fatto un’ottima lettura. Gli abbiamo sporcato la partita ma ci è mancata freddezza in attacco. Come Spalletti ha detto non è semplice giocare contro di loro. I nostri attaccanti non hanno trovato il gol nelle ultime partite ma sappiamo che a volte è un tema di fiducia individuale e collettiva. Parliamo di Abraham che secondo me a fine stagione sarà capocannoniere. Sta cercando fiducia, lavora tanto, ha preso due rigori ma è vero che nelle ultime partite non siamo stati efficaci in attacco”.